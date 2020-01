Poggiomarino, 50enne morto in una casa di cura: aveva una ferita sospetta

Carabinieri in azione a Poggiomarino per un caso di morte sospetta in una casa di cura in Via Fontanelle, dove ha perso la vita un paziente 50enne affetto da disabilità. Secondo quanto appreso, il 118 arrivato sul posto non ha potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo originario di Torre del Greco, avvisando poi le forze dell’ordine dopo aver rinvenuto una ferita sospetta sul paziente. Indagano i carabinieri della compagna di Torre Annunziata che hanno sequestrato la salma disponendo l’esame autoptico per chiarire le cause della morte. Al momento non è infatti possibile stabilire se sia stata proprio quella lesione ad aver provocato la tragedia o se il 50enne sia invece deceduto per altre cause.

