Palma Campania, il cimitero riaprirà l’8 gennaio: edifici e alberi messi in sicurezza

Riaprirà al pubblico mercoledì 8 gennaio il cimitero di Palma Campania. L’incessante lavoro, effettuato anche durante i giorni festivi, complice una tregua concessa dal tempo durante le festività natalizie, ha consentito il superamento, a tempo di record, di tutte le criticità che avevano portato alla chiusura per motivi di sicurezza.

«Sono felice – afferma il sindaco Nello Donnarumma – di poter restituire ai cittadini palmesi un luogo così importante come il cimitero. Comprendo perfettamente tutto il malcontento per non aver potuto, proprio in un momento di così forte spiritualità, recarsi sulle tombe dei propri cari, ma purtroppo, di fronte al pericolo per l’incolumità dei visitatori, non ho potuto regolarmi diversamente. Fortunatamente, in tempi relativamente brevi, siamo riusciti a mettere in sicurezza il cimitero e di questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alacremente».