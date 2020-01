Palma Campania, al via la prima stagione teatrale con la direzione artistica di Nicola Le Donne

Per la prima volta, una stagione teatrale con il fine di avvicinare grandi e piccoli al teatro e di rivitalizzare la struttura teatrale comunale. L’amministrazione comunale ha affidato a Nicola Le Donne, giovane attore che presenta già notevole esperienza teatrale, la direzione artistica della rassegna. Dal mese di gennaio fino a maggio, con un cartellone di otto spettacoli, il teatro comunale ospiterà artisti di diverse compagnie teatrali di primo piano nel settore. «Ho già provveduto – spiega Le Donne – a chiudere la presenza di esponenti di spicco del teatro campano, che regaleranno delle vere e proprie performance alla cittadinanza. La mia idea di teatro è semplice: offrire alle persone spensieratezza, risate e leggerezza, senza per questo perdere di vista i contenuti, che non saranno mai banali o di basso profilo. Il teatro ci fa stare insieme e ci fa dialogare ed è molto importante. Sono felice ed emozionato, spero di poter contribuire ulteriormente allo sviluppo dell’attività teatrale su questo territorio».

«Una bellissima iniziativa – afferma l’assessore alla cultura Elvira Franzese – di cui sono particolarmente soddisfatta. Prossimamente verranno illustrati nello specifico tutti i dettagli di questa stagione teatrale, nella quale confido molto, considerando il teatro un formidabile volano per lo sviluppo della cultura del nostro territorio». «Una simile iniziativa – conclude il sindaco Nello Donnarumma – rappresenta un’opportunità unica, in quanto ci consente non solo di incentivare un’attività meritevole di essere coltivata e diffusa come il teatro, ma anche di riqualificare la nostra sala teatrale che necessitava, per ritrovare lo splendore che merita, più attenzione e di chi se ne prendesse cura in maniera costante ed appassionata come sicuramente saprà fare il nostro nuovo direttore artistico Nicola Le Donne, al quale va il mio grandissimo in bocca al lupo per questa nuova esperienza».