Palma Campania, abbatte palo della luce con l’auto e scappa

È finito con l’automobile contro un palo della luce in via Tirone a Palma Campania, ha abbattuto pericolosamente l’illuminatore ed è scappato senza segnalare il rischio del crollo imminente. Ad avvisare di quanto è accaduto ed a fare scattare gli interventi è stato un altro automobilista di passaggio. Sul posto sono già giunti i tecnici e gli operai per mettere in sicurezza la zona. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri nel tentativo di identificare l’automobilista che ha colpito il palo in maniera così violenta.

