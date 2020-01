Ottaviano, torna l’alta moda di Mimmo Tuccillo al Castello Mediceo: sfilate e ospiti d’eccezione

Domani, domenica 19 gennaio alle 18, torna il consueto appuntamento con la moda esclusiva dello stilista vesuviano Mimmo Tuccillo. Non mancheranno le sorprese nell’appuntamento che si terrà al Castello Mediceo. Torna dunque la manifestazione “Mare, Vesuvio e moda”, la cui madrina della serata sarà Assunta Pacifico nota come “A Figlia do’ Marenaro”, famosa in tutto il mondo per la rinomata cucina partenopea e fortemente voluta dal couturier come testimonial.

La location scelta sono le sale nobili del Castello di Ottaviano per una magica sfilata che sarà realizzata anche grazie all’impegno dell’amministrazione comunale con il sindaco Luca Capasso e l’assessore agli Spettacoli, Biagio Simonetti. Si preannuncia una serata degna dell’alta moda parigina, con i colori in passerella che ricordano il blu del mare e il nero come lava del Vesuvio. Tra gli ospiti eccezionali dell’evento c’è la cantante Valentina Stella, mentre la presentazione è affidata a Gianni Simioli.