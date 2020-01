Ottaviano, lavori sul costone franato dopo il maltempo: via alla messa in sicurezza

Ad Ottaviano in corso le opere pubbliche e la tutela del territorio: le ruspe stanno lavorando per la messa in sicurezza del costone franato in via Valle delle Delizie. A comunicarlo è il sindaco Luca Capasso: «In sinergia con la Città Metropolitana stiamo completando l’impianto di illuminazione, che arriverà fino al piazzale di Villa Giovanna. A breve, inoltre, inizieranno i lavori per la strada che collega via Perri a via Ferrovia dello Stato».

