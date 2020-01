Orrore sul Vesuvio, trovato cadavere in stato di decomposizione

Choc nella zona di via Montedoro a Torre del Greco, dove è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A scoprire il corpo senza vita in un terreno un operaio impegnato nella manutenzione di un serbatoio. Sul caso indagano i carabinieri. Ancora ignota l’identità del corpo senza vita e le cause che hanno portato al decesso né al momento è possibile stabilire a quando risalga la morte.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE