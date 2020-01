Noleggiano auto a Pompei e scappano: coppia bloccata dalla polizia in Toscana

Non restituiscono l’auto a noleggio, ma il dispostivo satellitare installato sulla macchina li tradisce e vengono bloccati dalla Stradale. Accade alla stazione di servizio di Serravalle Pistoiese. Il noleggiatore, un uomo di Pompei non si era visto restituire il mezzo, una Cinquecento grigia. La segnalazione del furto è arrivata al Centro Operativo Polstrada della Toscana. I movimenti del veicolo sono stati monitorati degli investigatori che, dopo averne accertato la presenza lungo il tratto fiorentino dell’A/1, hanno poi bloccato l’auto con una manovra a tenaglia, effettuata da due pattuglie della Sottosezione di Montecatini sull’A/11, nell’area di servizio di Serravalle (Pistoia). A bordo della 500 c’erano un uomo e una donna, rispettivamente un israeliano di 29 anni residente a Genova e una 41enne napoletana, che non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti ai poliziotti, dicendo di averla presa a noleggio da un’altra persona. La Polstrada ha denunciato i due per ricettazione, procedendo a sequestrare l’auto per riconsegnarla al proprietario.

