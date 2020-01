Nola, colpo grosso nella notte: svaligiato il noto outlet

Ladri nella notte a Nola, sulla Variante 7Bis. I soliti ignoti hanno svaligiato il noto “Royal Outlet”, portando via numerosi capi d’abbigliamento. A dare la notizia è l’edizione oggi in edicola del quotidiano Roma. Tanti i capi griffati che sono spariti, ma al momento è ancora in corso l’inventario per accertare l’ammontare esatto del bottino trafugato. Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Nola. Secondo quanto appreso la banda avrebbe agito portando un grosso furgone su cui sono stati caricati i vestiti firmati di noti stilisti.

