Nas nel panificio a Pomigliano: sigilli a un deposito, sequestrati 70 chili di prodotti

A Pomigliano d’Arco, in via Roma, i carabinieri del Nas di Napoli, nell’ambito dei controlli nel settore della panificazione e dei prodotti da forno, hanno eseguito un’ispezione igienico sanitaria presso un panificio, con annesso punto vendita, a conclusione della quale hanno proceduto alla chiusura amministrativa di un deposito per alimenti, rinvenuto privo di titoli autorizzativi, nonchè dei minimi requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dalla normativa vigente. Nel medesimo contesto, gli operanti hanno proceduto al sequestro amministrativo di 70 chili di prodotti da forno e di rosticceria, esposti in vendita e risultati privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare.

