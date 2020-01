Musei gratis, ingressi record agli Scavi di Pompei

Il 2020 dei musei italiani si apre con una edizione da record della domenica gratuita, la promozione del ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. In questa prima edizione del 2020 in tutta Italia e’ stata registrata una intensa affluenza di visitatori sin dalle prime ore del mattino. Ecco alcuni dei principali dati di oggi: – Parco del Colosseo: 24.191; – Pompei: 11.186; – Giardino di Boboli: 10.275; – Palazzo Pitti: 9.792; – Uffizi: 7.390; – Museo nazionale Romano: 6.957; – Galleria dell’Accademia di Firenze: 6.609; – Museo archeologico nazionale di Napoli: 5.904; – Musei reali di Torino: 5.748; – Gallerie nazionali d’arte antica 5.227 (Barberini: 4.235, Corsini: 992); – Museo e Real bosco di Capodimonte: 4.358; -Palazzo reale di Napoli: 4.201; – Villa d’Este: 4.032; – Pinacoteca di Brera: 4.014; – Paestum: 2.732; – Galleria dell’Accademia di Venezia: 2.596 – Castello di Miramare di Trieste: 2.556 (4.361 al Parco); – Parco archeologico di Ercolano: 2.467; – Terme di Caracalla: 2.283; – Parco archeologico di Ostia antica, 2.076; – Villa Adriana: 1.966; -Galleria Borghese: 1.950; – Palazzo Reale di Genova:1.936. – Cappelle Medicee: 1.880; – Museo del Bargello: 1.850; -Galleria Nazionale dell’Umbria: 1.722; – Parco archeologico dei campi Flegrei: 1.512; -museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: 1.253, – Museo archeologico nazionale di Taranto: 1.190.

