Muratore minorenne cade dal terzo piano nel Vesuviano, sequestri e tre denunce IL VIDEO

A Ercolano i carabinieri della locale tenenza insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro hanno denunciato 3 persone responsabili a vario titolo di abusivismo edilizio, lesioni personali colpose e per varie inosservanze della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari sono stati chiamati dal personale sanitario del 118 per un infortunio avvenuto in un cantiere. I carabinieri hanno accertato che un 16enne – mentre lavorava per la ristrutturazione di un appartamento posto al 3° piano insieme a un operaio 59enne – cadeva al piano sottostante a causa del cedimento del pavimento. Il giovane ha riportato fratture guaribili in 30 giorni ed è in ospedale in stato di osservazione.

Il personale tecnico del comune – accertata l’assenza di qualsiasi autorizzazione – ha dichiarato l’intero edificio inagibile e i carabinieri lo hanno sequestrato. I tre nuclei familiari che abitavano lo stabile – aiutati anche dai vigili del fuoco per raccogliere le proprie cose – saranno ospitati da conoscenti o da strutture indicate dai servizi sociali del comune. Denunciate quindi due donne proprietarie degli appartamenti che avevano commissionato i lavori e l’operaio 59enne.