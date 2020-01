Morto in autostrada a Nola, il corpo carbonizzato è irriconoscibile

È morto carbonizzato l’uomo al volante della Peugeot che questa mattina sull’A16 Napoli-Canosa è stata coinvolta in un incidente con un camion che trasportava bibite. Il cadavere è in corso di identificazione. L’auto è intestata ad una persona residente nel Napoletano. L’impatto è avvenuto nel territorio tra Nola e lo svincolo di Tufino. Ancora da chiarire la dinamica, al vaglio degli agenti di Polizia Stradale agli ordini del comandante Renato Alfano.

Sul posto anche i vigili del fuoco e personale del 118 intervenuto. L’autostrada è rimasta bloccata per un paio d’ore a causa del carico finito sulla carreggiata. Veicolo in coda e disagi fino alle 10, poi lo sgombero e la messa in sicurezza del tratto stradale anche grazie al personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.