Morti di tumore: dati record a San Giuseppe, Somma Vesuviana, Terzigno e Palma Campania

Una mappa della mortalità per tumore che racchiude i dati relativi ai Paesi Europei. A pubblicarla il servizio “Info Data” del Sole 24 ore. In Italia il tasso di mortalità è, tranne che in Campania, sempre al di sotto del valore mediano. «In pratica l’Europa è divisa in due tra il blocco orientale in cui l’incidenza delle patologie tumorali è di gran lunga superiore alla media europea, con l’Ungheria capofila, e il blocco occidentale dove l’Italia risulta, una volta tanto al di sotto della media UE. Ma in Italia, a stridere con i dati, sono la Valle d’Aosta e la Campania a essere le regioni che fanno concorrenza ai paesi dell’est per mortalità da cancro e affini», il commento arrivato in queste ore dalla “Rete dei Comitati Vesuviani-ZeroWaste – RifiutiZeroCampania”. «In particolare in Campania i cluster territoriali più esposti e con grande frequenza di mortalità, insiste in gran parte nei confini dell’Asl Na3sud dove le aree a ridosso del vesuviano che fanno capo a Somma Vesuviana, Palma Campania, Striano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e un cluster tra Portici e S.Giorgio a Cremano segnano dati allarmanti in tal senso», ha aggiunto in una nota stampa Franco Matrone referente campano di ZeroWaste.

«Praticamente sono le aree sovrapponibili agli ex SIN (siti di interesse nazionale) inquinati del Bacino del fiume Sarno, del Litorale vesuviano e Napoli est. In particolare i cluster vesuviani risultano a ridosso delle mega discariche del Vesuvio dell’area Pozzelle e fungaia del Somma, che da decenni, senza alcun monitoraggio delle protezioni sottostanti usurate, percolano in profondità. Nessun nesso causa/effetto certo è dimostrabile, ma certamente il principio di precauzione raccomandato dalle istituzioni UE e sempre sottostimato dalle istituzioni nazionali e regionali, qui vale, eccome». «La speranza e la richiesta – hanno concluso dalla “Rete dei Comitati Vesuviani-ZeroWaste/RifiutiZeroCampania” – è che ora si prenda contezza del disastro ambientale e sanitario e si mettano in atto tutte le misure, a partire dalla prevenzione e monitoraggio della salute della popolazione e ci si confronti con Associazioni e Comitati che in questi anni, drammaticamente, hanno visto più lontano delle istituzioni deputate e non hanno mai smesso di denunciare e lottare per rendere questo territorio un luogo più sicuro per tutti. Politici compresi».