Mezzo chilo di droga, arrestato noto narcos di San Gennaro Vesuviano

Nel pomeriggio di ieri a Pontecagnano Faiano, personale del dipendente Norm, coordinato dalla Compagnia di Battipaglia, ha tratto in arresto A. N., 65enne di San Gennaro Vesuviano, da tempo trasferitosi nel comune di Pontecagnano Faiano perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operanti a seguito di attività info investigativa, acquisivano notizia che l’uomo, risultato annoverare, precedenti penali e condanne per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri reati in materia di stupefacenti, detenesse illegalmente presso la propria abitazione un cospicuo quantitativo di cocaina e pertanto procedevano ad una perquisizione domiciliare nel corso della quale rinvenivano e sottoponevano a sequestro penale: grammi 420 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, una somma contante di mille euro in tagli da euro 50, un bilancino elettronico di precisione utilizzato per la pesatura. L’arrestato, ad avvenuto fotosegnalamento, è stato tradotto al suo domicilio in regime detentivo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

