Malore in strada, donna di Trecase stroncata in pochi secondi

Tragedia nel giro di pochi secondi ieri mattina sul corso Umberto I a Torre Annunziata. Una donna di Trecase, T.S. di 73 anni, è stata stroncata da un malore mentre si trovava in strada, e dopo essersi portata le mani al petto è crollata al suolo. Soccorsa dai presenti sul posto in attesa dell’ambulanza, la donna è spirata tra le braccia di chi ha tentato invano di salvarle la vita. All’arrivo di vigili urbani carabinieri e del 118 immediatamente allertati, i sanitari non hanno potuto far altro che constare la morte della donna.

