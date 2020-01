Lutto nel Vesuviano, è morto il noto restauratore Francesco Manes

Arte e cultura napoletana in lutto per la scomparsa di Francesco Manes, noto restauratore, affetto da tempo da un brutto male. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per un personaggio molto amato, scomparso a 51 anni. Nato a Portici nel 1968, Francesco Manes si era diplomato nel 1989 all’Istituto d’Arte di Torre del Greco. La sua formazione come restauratore avviene, nella prima metà degli anni Novanta, presso il laboratorio di Restauro del Real Museo di Capodimonte.

Nel 1995, Manes decide di aprire un proprio laboratorio di restauro, ubicato all’interno della Galleria Umberto I, nel cuore di Napoli. Recentemente, invece, aveva deciso di spostarsi poco distante, trasferendo il laboratorio in vico Tre Re a Toledo, alle pendici dei Quartiere Spagnoli e a due passi dalla centralissima via Toledo. Nel corso della sua attività di restauratore, Francesco Manes si è dedicato principalmente al recupero di opere d’arte di maestri della pittura della scuola napoletana del Seicento e del Settecento come Luca Giordano e Francesco Solimena, ma anche di artisti contemporanei. A partire dal 2005 si era cimentato anche nella creazione di sue opere, che vengono esposte e conservate in maniera permanente da enti pubblici e privati, sia a Napoli che nel mondo.