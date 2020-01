Lutto a Pompei e Scafati, personal trainer stroncato a 41 anni da un male incurabile

È stato salutato da centinaia di persone il noto personal trainer, Luigi Carotenuto, strappato alla vita a soli 41 anni a causa di un male incurabile. Due città in lutto, Scafati dove svolgeva la sua attività, e Pompei, città in cui era nato e cresciuto. Molto noto sul territorio, Luigi in passato era anche stato capo security in numerosi eventi nella zona dell’agro e del Vesuviano.

Commozione durante e dopo i funerali, quando il feretro è stato portato davanti alla sua palestra, la “New Mediterranea Fitness”, per l’estremo addio con l’omaggio dei tanti amici e dei clienti. Una vita spezzata troppo presto e molte persone avvolte nel dolore come dimostra il gran numero di messaggi scritti per il 41enne. Una vita sempre vissuta con il sorriso ed in maniera sana, poi la terribile malattia che non gli ha dato scampo.