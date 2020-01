Lavoro nero a San Gennaro Vesuviano, fabbrica chiusa e multa da 30mila euro

By

A San Gennaro Vesuviano, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un cittadino di origini bengalesi poiché impiegava nel proprio opificio cinque connazionali “in nero”. Anche i lavoratori sono stati deferiti perché irregolari sul territorio dello Stato. L’attività è stata sospesa anche per violazioni amministrative e penali, sanzionate per complessivi 32.400 euro. L’attività era carente anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: accertate omessa formazione, informazione e visita medica ai lavoratori e mancata rielaborazione del documento valutazione di rischi.