By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sulla Statale 268 del Vesuvio fino a giovedì 16 gennaio, nella fascia oraria 21-17, è attivo per lavori il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, tra Cercola e Somma Vesuviana e Via Cupa di Nola in tratti saltuari. Il cantiere sarà sospeso nei giorni festivi.