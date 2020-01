Lady droga arrestata nel Vesuviano, la 34enne aveva dosi e 900 euro in tasca

Ancora un arresto per droga nella città di Ercolano. E si tratta di nuovo di una donna. I carabinieri della tenenza della città degli scavi hanno sorpreso e arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio una trentaquattrenne. L’arresto è avvenuto in via Trentola, cuore del centro storico cittadina. E.A. è stata catturata in flagranza di reato, proprio mentre cedeva la droga ricevendo in cambio del denaro. Era insieme con un acquirente della zona, che è stato identificato e segnalato al Prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti. I due stavano quindi effettuando una compravendita di una bustina contenente della marijuana. Gli uomini – agli ordini del Tenente Cristian Petruzella – che hanno agito a seguito di un’attenta attività di osservazione, dopo aver appurato lo scambio di droga e soldi sono entrati in azione. Dopo aver fermato l’azione criminale hanno anche eseguito una perquisizione e hanno trovato la trentaquatrenne in possesso di novecento euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita di spaccio. Nella giornata di ieri, la donna è stata giudicata dal tribunale di Napoli con rito direttissimo e condannata a sei mesi con il beneficio della sospensione della pena.

