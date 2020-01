Ladri in azione nella notte nel Vesuviano, fallito il furto del bancomat

Raid notturno per portare via il bancomat dalla filiale Unicredit di via Vittorio Veneto di Torre del Greco: banca seriamente danneggiata ma colpo fallito. Ha creato clamore questa mattina la presenza di una pattuglia dei carabinieri all’esterno dell’istituto di credito posto in prossimità di un frequentato istituto scolastico comprensivo. A destare l’attenzione dei passanti sopratutto gli evidenti danni alla porta d’ingresso della filiale Unicredit. Stando ad una prima ricostruzione, il tutto sarebbe stato provocato da un’azione programmata da un gruppo di malviventi che ha provato a scardinare il bancomat con l’obiettivo di portare via la cassa e il suo contenuto. Qualcosa è però andato storto e l’arrivo delle forze dell’ordine ha messo fine ai propositi delinquenziali. Sono ora in corso le indagini, portate avanti anche con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di dare un volto e un nome agli autori del raid.

