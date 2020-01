Inseguimento da film nel Nolano, presi in tre con il volto coperto da passamontagna

By

Non si sono fermati all’alt e sono stati inseguiti per diversi chilometri nell’area nolana finendo per essere fermati nel centro di Cicciano. Si tratta di tre uomini, due di Cicciano ed uno di Nola, con il volto coperto da un passamontagna e armati di una pistola scacciacani. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino. Il terzetto è stato bloccato dai carabinieri della locale stazione. L’ipotesi era che fossero pronti a compiere una rapina.