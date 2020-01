Incidente mortale a Poggiomarino, il bimbo è fuori pericolo: continuano le indagini

È fuori pericolo il piccolo di 6 anni che nella notte di San Silvestro si trovava insieme al padre, Giuseppe Orbuso, nell’incidente in cui il 47enne ha perso la vita. Le condizioni del bambino era parse sin da subito in miglioramento ma ieri i medici dell’ospedale pediatrico Santobono hanno finalmente sciolto la prognosi. Ancora qualche ed il piccolo potrà fare ritorno a casa. Continuano le indagini, intanto, per l’incidente mortale del 31 sera in via Turati a Poggiomarino. Al momento non ci sono indagati per la morte di Orbuso. La sua auto, secondo quanto finora ricostruito, si è scontrata con un’altra vettura per poi ribaltarsi e cadere in maniera violenta sull’asfalto. Il figlioletto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo il primo impatto, circostanza che potrebbe avergli salvato la vita. Intanto si è in attesa dell’autopsia sulla salma della vittima.

