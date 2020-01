Incidente mortale a Poggiomarino, domani i funerali dell’infermiere del 118

Sono stati eseguiti tutti gli esami sul corpo senza vita di Fedele Formisano, l’infermiere che tra qualche mese avrebbe compiuto 46 anni e che è deceduto mercoledì a Poggiomarino in seguito ad uno schianto in scooter avvenuto in via Ceraso. La salma verrà riconsegnata domattina ai familiari, quando il feretro arriverà presso l’abitazione “dell’angelo del 118”. Alle 15,30 partirà il corteo funebre verso la Chiesa Maria della Santissima Consolazione dove Formisano era residente. Il sinistro mortale si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì a Poggiomarino. Da chiarire se il 45enne abbia perso il controllo dello scooter per un malore o per una caduta. In tal senso si aspettano i risultati degli esami autoptici eseguiti.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE