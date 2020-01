In Circumvesuviana con un coltello lungo 22 centimetri, minore denunciato

By

I carabinieri della tenenza di Ercolano erano impegnati in un servizio di controllo nelle aree turistiche della città quando hanno notato un ragazzo – un 17enne del posto – che si intratteneva nella stazione Circumvesuviana Scavi con un amico. I due, alla vista dei militari, hanno provato ad allontanarsi ma i carabinieri li hanno inseguiti e fermati. nelle tasche dei pantaloni del 17enne i militari hanno così trovato un coltello a farfalla lungo 22 centimetri sul possesso del quale il ragazzo non ha saputo dare spiegazioni. È stato denunciato per porto illegale di oggetti atti ad offendere e poi affidato ai genitori.