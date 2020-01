In centinaia per l’addio a Giuseppe, il papà di Poggiomarino morto a San Silvestro

By

Grande commozione per l’ultimo saluto a Giuseppe Orbuso, il papà di Poggiomarino rimasto vittima di un incidente stradale su Via Turati nella notte di San Silvestro. Grossa parte della comunità poggiomarinese si è unita nel dolore che ha colpito i familiari e gli amici di Giuseppe, un uomo ricordato per il suo sorriso sempre rivolto a tutti. Giuseppe lascia due figli piccoli, di cui uno si trovava con lui nell’auto e che ora è fuori pericolo; la compagna, mamma e fratelli.

La salma è stata accolta da centinaia di persona nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, dove le campane hanno suonato a festa facendo da sottofondo ad un lunghissimo applauso. Sono stati proprio gli amici di Giuseppe a portare a spalle il feretro, un gesto forte come un abbraccio, purtroppo l’ultimo su questa terra. Adesso si aspetta l’esito delle indagini. Da chiarire il ruolo dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro. Ma oggi è solo il giorno del dolore.