Imprese, anche Poggiomarino a Tokyo con le supermodelle GUARDA LA GALLERY

C’è anche Poggiomarino nella missione di internazionalizzazione di imprese condotta a Tokyo in questi giorni da tre brand dell’area metropolitana di Napoli con modelle supervip da milioni di follower sui social. Il make up delle influencer più cliccate del momento, Zoe Cristofoli, Eleonora Rocchini, Virginia Stablum e Martina Chiella, per lo shooting fotografico per la promozione di borse, occhiali, linee di abbigliamento e di cosmetici distribuiti da prestigiosi marchi napoletani è stato infatti affidato a lei, Elisa Miranda, make up artist poggiomarinese sbarcata nella capitale nipponica con la sua start up, la Liset Nails & Make Up. Il programma della missione dei tre brand all’ombra del Vesuvio che stanno puntando i mercati asiatici, Mastro Geppetto Vintage e Poliottica di Torre del Greco e, per l’appunto, Liset Nails&Makeup di Poggiomarino, ha previsto – oltre ad una serie di scatti e video prodotti con le modelle nelle location più suggestive della metropoli – anche incontri con buyers e stakeholder giapponesi operanti nel settore del fashion, della cosmetica e dello show biz.

«Questa qui a Tokyo – ha affermato la make up artist, che opera da 27 anni nel settore della nail art, formatrice per l’Italia di importanti marchi nazionali e internazionali, e che vanta al suo attivo lavori con personaggi del calibro di Maria Grazia Cucinotta, Eva Grimaldi, Mariacarla Boscono e Giulia Nati, con cui collabora costantemente tuttora – è un’operazione di assoluta importanza, perché consente a professionisti e realtà imprenditoriali del mezzogiorno d’Italia, e in particolare della città metropolitana di Napoli, di aprirsi a realtà economiche internazionali di prim’ordine, quale quella nipponica, con parametri reddituali in grado di assorbire volumi e flussi commerciali di un certo spessore, riconoscendo il giusto valore alla qualità made in Italy famosa nel mondo». «Un’operazione – ha aggiunto Miranda – che è stata favorita dalla presenza qui delle modelle che mi sono state affidate con le quali stiamo lavorando in maniera assolutamente proficua».

Prima tra tutte Zoe Cristofoli, soprannominata “la tigre di Verona” per il suo corpo sinuoso quasi totalmente ricoperto di tatuaggi, modella, fashion influencer e dj che sta facendo impazzire i social. Ex fidanzata del gieffino Andrea Cerioli e di Fabrizio Corona, recentemente ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1, la Cristofoli è una delle modelle “hardcore” più amate del momento. E poi Eleonora Rocchini, un milione di follower su Instagram, ex corteggiatrice ed ex fidanzata del tronista di Uomini e Donne Oscar Branzani, e Virginia Stablum, corteggiatrice di Nicolò Brigante nello stesso programma, nel suo passato anche Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Oggi è una nota influencer da 400mila follower, dopo aver vinto il concorso di Miss Bellezza. Infine Martina Chiella, seguitissima blogger romana nei settori moda e make up. «È stata – ha concluso la start upper Miranda – una settimana di lavoro molto intenso, i frutti del quale spero si potranno riverberare presto sul territorio poggiomarinese e non solo. L’intenzione che abbiamo è infatti di coinvolgere nuove realtà locali in questi progetti, perché c’è ampio margine di crescita».