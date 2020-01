Il nuovo film porno del registra Salieri girato a Nola: «C’è il sesso ascellare»

Mario Salieri, noto regista del mondo porno, è stato intervistato da “La Zanzara” su Radio 24. Salieri ha ricordato il suo ultimo film, Faccetta Nera, costato 35mila euro, che è stato girato in locali privati a Nola: «Nel film ci sono diverse sequenze di sesso ascellare. Lo praticano Roberta Gemma, e un’altra attrice molto bella che si chiama Viky Brown». Il sesso ascellare, a quanto pare, è la moda hot del momento e se n’è parlato a lungo.

Racconta ancora Salieri: «Il sesso ascellare lo fa il protagonista del film, il ragazzino alle prime armi con il fascismo che mette le corna al gerarca fascista». Infine Salieri ha ricordato la difficoltà di girare scene di sesso ascellare, e di girare porno in generale: «Le difficoltà sono enormi. Perché riuscire a restituire delle emozioni erotiche in una scena di film per adulti, che di per sé è noiosissima, perché racchiude una serie di posizioni ginniche assolutamente noiose e non è semplice come apparirebbe ad una prima distratta osservazione».