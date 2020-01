Follia nel Vesuviano, ruba un coltello e lo punta contro il commerciante

By

Un cittadino, un commerciante di Portici, ha denunciato, allegando un filmato preso dalla videocamere di sicurezza del circuito chiuso del negozio, un furto avvenuto all’interno del suo esercizio commerciale. Nel video si vede come un uomo distraendo il commerciante sottragga dal bancone un coltello, che poi utilizzerà per minacciare altri commerciante della zona per avere del denaro.

Il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli commenta così l’accaduto:” Fortunatamente l’uomo, al seguito della denuncia, è stato prontamente individuato e posto agli arresti da parte del Commissariato della Polizia d Stato di Portici. Le nostre strade devono diventare molto più sicure, occorre più vigilanza, più controlli e telecamere per il videocontrollo in strada.