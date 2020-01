Ex gieffino sparito da 10 giorni nel Vesuviano: su Canale 5 foto e segnalazioni

Che fine ha fatto Luigi Favoloso? Dopo la denuncia pubblica della madre, che ha segnalato la scomparsa dell’ex gieffino da ormai dieci giorni, sono arrivate le prime news su Favoloso, scomparso il 29 dicembre a Torre del Greco. La vicenda sta tenendo banco in queste ore su tutte le reti televisive, anche perché è scomparsa una persona piuttosto nota al pubblico. Luigi ha partecipato al Grande Fratello 2018 ed è anche il fidanzato di Nina Moric, che in queste ore si è espressa sui social in merito alla scomparsa. Secondo la Moric, Luigi ha fatto perdere le sue tracce solo per far allarmare le persone che tengono a lui, riferendosi probabilmente a sé stessa. I due infatti pare avessero litigato in modo più pesante del solito prima delle vacanze natalizie, così Favoloso è tornato a casa in Campania per trascorrere le feste. Da casa è scomparso il 29 dicembre, dicendo ai suoi cari di volere trascorrere dei giorni da solo prima di Capodanno. Ha lasciato casa senza portare con sé bagagli né carte di credito o documenti, ma ha preso invece il cellulare e il passaporto.

Da quel momento nessuna notizia più, ha anche spento il telefono e sua mamma non è riuscita più a mettersi in contatto con lui. Nessuno sapeva dove potesse essere, fino a oggi. Lenews su Luigi Favoloso sono arrivate da Pomeriggio 5, dove qualcuno ha inviato una segnalazione con tanto di foto. L’ex gieffino ha preso un treno da Napoli a Milano proprio il 29 dicembre, giorno in cui ha fatto perdere le sue tracce. Chi era sul treno con lui, e che lo ha fotografato, ha raccontato di aver visto scendere Favoloso alla stazione di Milano Rogoredo. L’inviato di Pomeriggio 5 ha subito contattato la mamma di Luigi, mettendola al corrente della segnalazione e domandando se potesse essere davvero lui il ragazzo in foto. La madre ha confermato che Luigi ha un giubbotto argentato, come quello che indossa in foto, per cui non ci sono stati più dubbi.

Luigi Favoloso si troverebbe a Milano quindi, come confermato da un’ulteriore segnalazione giunta in diretta sempre a Pomeriggio 5. Qualcuno lo ha avvistato in zona Brera, ma non si sa quando né con chi: la redazione di Barbara d’Urso stava verificando la segnalazione prima della fine della puntata e non ha aggiunto altro in merito.