È di nuovo tempo di Serie A, ecco la bolletta per vincere 454 euro

Ci prepariamo ad un altro weekend targato SERIE A! Appuntamento fisso con i pronostici delle agenzie Intralotcafè Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano, come ogni settimana pronte a farvi assaporare il piacere della vittoria tentando la fortuna in chiave scommesse. Si ripete dopo gli impegni di Coppa Italia, nel primo turno del girone di ritorno la Lazio, reduce da 10 vittorie consecutive in campionato, ospita la Sampdoria, mentre la Roma fa visita al Genoa. Inter impegnata a Lecce, Juve in casa contro il Parma. Al San Paolo un Napoli in crisi di risultati sfida la Fiorentina.

Ecco dunque i pronostici validi per la 20^ giornata di campionato:

LAZIO-SAMPDORIA

Allo stadio Olimpico scendono in campo due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma. Biancocelesti che cercano punti per la zona Champions e per la lotta scudetto.

Per quanto riguarda il pronostico, proprio alla luce di una Lazio inarrestabile non possiamo non consigliare di puntare sul successo dei padroni di casa.

Pronostico LAZIO-SAMPDORIA 1x. Con quota intralotcafè di 1,07.

TORINO-SASSUOLO

Si affrontano due squadre in cerca di punti importanti per i rispettivi obiettivi. Sassuolo che rischia di ritrovarsi a ridosso della zona retrocessione. Torino che, invece, non vuole perdere nuovamente contatto da un piazzamento europeo.

Per quanto riguarda il pronostico, ci aspettiamo una gara più equilibrata di quanto non possano dire gli otto punti di distacco in classifica.

Pronostico TORINO-SASSUOLO 12. Con quota intralotcafè di 1,32.

NAPOLI-FIORENTINA

Due squadre a caccia di punti per non rischiare di essere invischiate nelle zone calde. Fiorentina che è tornata al successo solo settimana scorsa in campionato, con una vittoria che mancava dal 30 ottobre.

Per quanto riguarda il pronostico, fatichiamo a pensare ad un altro passo falso del Napoli, che viene già da tre sconfitte consecutive in casa.

Pronostico NAPOLI-FIORENTINA 1x. Con quota intralotcafè di 1,14.

MILAN-UDINESE

Una sorta di sfida da dentro o fuori tra Milan e Udinese. Chi porterà a casa i tre punti, infatti, potrà ambire a lottare per un piazzamento europeo. Per quanto riguarda il pronostico, ci aspettiamo una gara molto tirata tra due squadre che sembrano in netta ripresa dopo un inizio di stagione complicato. A nostro avviso, però, il Milan sembra avere qualcosa in più.

Pronostico MILAN-UDINESE 1x. Con quota intralotcafè di 1,10.

BOLOGNA-VERONA

I rossoblu hanno finora disputato un torneo in chiaroscuro, relegati nel limbo non riescono ad avere quella continuità nei risultati per essere protagonisti nella lotta per l’Europa League. Verona di ferro quello visto fino ad ora, tra le sorprese positive di questa Serie A, scaligeri che partiti con sole velleità di salvezza si godono ora con merito una tranquilla posizione di metà classifica. Bologna che potrà contare sull’appoggio della suo pubblico, Verona in un buon momento di forma.

Pronostico BOLOGNA-VERONA 12. Con quota intralotcafè di 1,30.

BRESCIA-CAGLIARI

Brescia in piena zona retrocessione, la squadra di Mister Corini è in crisi di risultati. Cagliari in caduta libera, sembra essere svanita nel nulla la squadra bella e senza timori reverenziali ammirata fino ad inizio dicembre e che i più ottimisti vedevano addirittura in lizza per un piazzamento utile in chiave Champions League. Brescia chiamato ad invertire marcia per restare attaccato al treno salvezza, Cagliari troppo brutto nel periodo per essere vero e sulla carta con la qualità per fare la voce grossa al “Rigamonti”. Puntiamo sulla riscossa degli ospiti.

Pronostico BRESCIA-CAGLIARI x2. Con quota intralotcafè di 1,56.

LECCE-INTER

L’Inter ha sofferto contro l’Atalanta, ha subito la freschezza e la quadratura tattica dei bergamaschi, il pareggio contro la Dea è costata la vetta al Biscione ora a – 2 dalla capolista Juventus. Nerazzurri che continuano ad alternare prestazioni importanti ad altre decisamente meno valide, notizia positiva e che l’emergenza infortuni sembra finita, l’infermeria è finalmente vuota e Antonio Conte potrà spaziare sull’intera rosa a disposizione. Partita che sulla carta ha poca storia, Inter grande favorita, Lecce nello scomodo ruolo di vittima predestinata.

Pronostico LECCE-INTER 2. Con quota intralotcafè di 1,30.

GENOA-ROMA

Genoa con poca qualità in mezzo al campo, davanti la palla arriva poco e male, nel mercato di riparazione di gennaio il Grifone è chiamato a rifarsi il trucco per risalire una classifica al momento preoccupante. La Roma è uscita malconcia dalla sfida con la Juventus, Mister Fonseca tra problemi fisici e squalifiche non avrà molto da spaziare in questa trasferta al “Luigi Ferraris”. Genoa forte del fattore campo e bisognoso assolutamente di punti per dare forza alla sua deficitaria classifica, Roma superiore tecnicamente e che non può permettersi ulteriori passi falsi. Diamo peso alla maggiore qualità degli ospiti.

Pronostico GENOA-ROMA X2. Con quota intralotcafè di 1,23.

JUVENTUS-PARMA

La Juventus vincendo contro la Roma si è laureata Campione d’Inverno. Bianconeri che convincono per i risultati ma non pienamente sotto il profilo del gioco, finora si è visto poco e solo a sprazzi il tanto decantato gioco di Mister Sarri. Da limare sicuramente qualche amnesia di troppo in difesa. Per il Parma la classifica si è fatta estremamente interessante. La banda di Mister D’Aversa è tra le sorprese positive di questa stagione, sognare un posto al sole in Europa non è più utopia per i ducali. Partita dove la Juventus cattura in maniera pesante i favori del pronostico, Parma in forma ma con possibilità ridotte di strappare punti all’Allianz Stadium. Puntiamo decisi su una netta affermazione dei padroni di casa.

Pronostico JUVENTUS-PARMA 1. Con quota intralotcafè di 1,23.

ATALANTA-SPAL

L’Atalanta è bellissima da vedere, una sintesi di efficienza ed efficacia, rasenta al momento la perfezione tattica, una macchina da gol capace disegnare una media superiore ai 2 reti a partita. Nerazzurri che hanno riagganciato il treno Champions e con le carte in regola per restarci sopra fino alla fine e strappare il visto per l’Europa che conta. Tutt’altra situazione per la Spal, la sconfitta patita domenica scorsa a Firenze segna la fine dell’avventura a Ferrara di Mister Semplici esonerato dall’incarico, si attendono notizie sul possibile sostituto. Situazione in classifica drammatica per gli emiliani. Partita che vede l’Atalanta nel ruolo di assoluta favorita. Spal attesa da serata impegnativa al Gewiss Stadium.

Pronostico ATALANTA-SPAL 1. Con quota intralotcafè di 1,19.

