Droga alla “Cisternina”, arrestata una pusher di 26 anni: aveva 70 grammi di cocaina

A Castello di Cisterna, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato una 26enne per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Rosaria Di Costanzo passeggiava in Via Leopardi, il suo atteggiamento era sospetto. Perquisita, la donna è stata trovata in possesso di 70 grammi di cocaina. Giudicata con rito direttissimo, è ora sottoposta all’obbligo di presentazione. Nel complesso della “Cisternina”, invece, i militari della stessa stazione hanno sequestrato 3,27 grammi di cocaina, 16,72 di crack e 5,97 di marijuana: la droga era occultata in un sottoscala di una palazzina popolare.

