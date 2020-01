Dramma nel Vesuviano, ricoverato con febbre alta: muore bimbo di un anno e mezzo

Tragedia e dolore a Portici dove un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato ricoverato nei giorni scorso per una febbre molto alta. Il bambino si trovava al Santobono di Napoli da alcuni giorni, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro se il piccolo soffrisse di qualche patologia pregressa o se invece si sia trattato di un’improvvisa e terribile escalation.

Sui social gira una foto del piccolo volato in cielo troppo presto. Un angelo biondo, dal sorriso stupendo. Tanti i messaggi che in queste ore gli utenti stanno dedicando al bambino e alla famiglia che deve affrontare un dolore così grande ed insopportabile.