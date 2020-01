Donna gravemente obesa cade in Via Marra: messa in salvo dalla polizia municipale

È caduta in casa, forse per un lieve malore e lei ed il marito hanno chiesto aiuto al 118 ed alla polizia municipale. È accaduto in via Marra a Boscoreale, al confine con Poggiomarino e Scafati. Vittima del tonfo una donna anziana affetta da grave obesità che per fortuna non ha riportato ferite importanti nonostante il ruzzolone. Sul posto sono intervenuti prima il 118 e poi gli agenti municipali di Boscoreale che hanno aiutato la donna a sollevarsi ed a rimettersi a letto. Adesso, però, per l’anziana si renderà necessario il ricovero presso una struttura specializzata per curare la sua patologia.

