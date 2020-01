Dall’associazione “Raffaele Buono” giochi, libri e dolci per bimbi ricoverati LE FOTO

Un sorriso ai piccoli che soffrono. È quello che hanno donato i volontari dell’associazione “Raffaele Buono onlus” ai bambini ricoverati dell’ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli. Un giro nelle corsie dove c’è più sofferenza, portando qualcosa di bello tra le mani dei piccoli che hanno trascorso le festività natalizie e di Capodanno in un letto d’ospedale. Tutto grazie, appunto, al fervore dei volontari. Distribuiti anche i palloncini, donati da “Creazioni MP” di Michele Nunziata.

1 of 6

L’associazione è intitolata a Raffaele Buono, un giovane di Poggiomarino che non c’è più in seguito ad un incidente in moto nel 2014. Oggi la famiglia ed i volontari dell’onlus, guidati da mamma Ina, lavorano per regalare un sorriso. Non è infatti la prima iniziativa tra i piccoli ricoverati che già la scorsa Epifania avevano ricevuto in dono una calza con i dolcetti. Un’iniziativa che è stata possibile anche quest’anno grazie alla collaborazione di altri familiari di giovani vittime della strada nell’area vesuviana.