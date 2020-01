Da Devid Esposito a Sharon Prisco fino al Tennis: San Giuseppe Vesuviano premia lo sport

Lo sport come palestra e disciplina di vita, così nei giorni scorsi il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha deciso di premiare gli atleti del posto che si sono distinti nelle più disparate discipline. È stato lo stesso sindaco Vincenzo Catapano a consegnare le targhe e a dirsi “orgoglioso” di come un nutrito gruppo di ragazzi abbia portato in alto il nome di San Giuseppe Vesuviano nel mondo.

Ad essere premiati per la danza Devid Esposito, Tiziana Borelli e Sergio Miranda; Sharon Prisco per la boxe, che sembra addirittura in odore di Olimpiade; Elisa D’Angelo e Maria Florio per il Kung Fu; Mario Miranda e Giuseppe Rosiello nel Karate; Raffaele Ambrosio e Saverio Annunziata per il Pankraton; ed i team Bifulco per il Ciclismo, ed il team Avino per il Tennis.