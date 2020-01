Clan Batti: in 29 a processo tra Terzigno, Poggiomarino, San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano I NOMI

Sono 29 gli esponenti, o presunti tali, del clan Batti che andranno a processo dopo la retata dei mesi scorsi che ha decapitato la cosca operante principalmente a Terzigno e San Giuseppe Vesuviano e con importanti ramificazioni fino a Poggiomarino ed Ottaviano. L’accusa è principalmente per spaccio di sostanze stupefacenti ma a qualcuno vengono contestati reati come le estorsioni. La prima udienza per i 29 imputati è fissata per il 21 febbraio.

Batti Alfredo nato il 14/01/1984 residente a San Giuseppe difeso dagli avv. De Gennaro Gennaro e Del Vecchio Antonio.

Adascalitei Ana Maria nata il 19/03/1995 residente a Grottaglie difesa dall’avv. Monda Nicola.

Ambrosio Salvatore nato il 08/07/1995 residente a San Giuseppe difeso dagli avv. Capasso Luca e Tomeo Antonio.

Apicella Giuliantonio nato il 12/11/1960 residente a Baronissi difeso dall’avv. Iaione Gianluca

Auriemma Angelo nato il 06/02/1990 residente a San. Giuseppe difeso dall’avv. Monda Nicola.

Batti Alan Cristian nato il 17/06/1987 residente a San Giuseppe difeso dall’avv. Perfetto Giuseppe.

Batti Giuseppina nata il 26/03/1975 residente a San Giuseppe difesa dall’avv. Monda Nicola.

Batti Luigi nato il 10/08/1977 residente a San Giuseppe difeso dagli avv. Capasso Luca e Tomeo Antonio.

Batti Omar nato il 17/06/1987 residente a San Giuseppe difeso dall’avv. Monda Nicola.

Boccia Tommaso Gabriele nato il 03/07/1985 residente a Terzigno e difeso dall’avv. Irlando Salvatore.

Buono Gaetano nato il 18/05/1972 residente a Boscoreale difeso dall’avv. Semplice Laura.

Campanile Ferdinando nato il 25/11/1985 residente a Scafati difeso dall’avv. Tomeo Antonio.

Carbone Davide nato il 11/06/1987 residente a Terzigno difeso dagli avv. Gambale Fabrizio e Monda Nicola.

Chirico Giovanni nato il 23/07/1966 residente a Terzigno difeso dagli avv. D’Ionisi Dario e Gambale Fabrizio.

Cirillo Francesco nato il 26/04/1982 residente a San Giuseppe difeso dall’avv. Bianco Angelo.

Cutolo Maria nata il 13/11/1981 residente a Terzigno difesa dall’avv. Nappo Maddalena.

De Nicola Carmela nata il 30/04/1944 residente a Terzigno difesa dall’avv. Gambale Fabrizio.

Di Matola Salvatore nato il 18/02/1984 residente a Poggiomarino difeso dall’avv. Annunziata Tommaso.

Fabbrocini Mario Nunzio nato il 09/07/1986 residente a Nola difeso dall’avv Attratto Giuseppe.

Guastafierro Vincenzo nato il 21/10/1971 residente a Terzigno difeso dagli avv. Sciacca Guido e Usiello Antonio.

Ieromazzo Marco nato il 06/12/1980 residente a Salerno difeso dall’avv. Sabbato Marco.

Izzo Gennaro nato il 20/10/1963 residente a Scafati difeso dall’avv. Cammarano Maria.

Maglione Maria nata il 20/11/1958 residente a San Giuseppe difeso dall’avv. Monda Nicola.

Sabbatino Felice nato il 22/09/1981 residente a Ottaviano difeso dall’avv. Salierno Saverio.

Sorrentino Cristian nato il 19/08/1993 residente a Poggiomarino difeso dall’avv. Marino Rosario.

Sorrentino Salvatore nato il 15/10/1969 residente a Boscotrecase difeso dall’avv. Del Vecchio Antonio.

Tufano Michele nata il 25/10/1983 residente a Ottaviano difesa dall’avv. Tomeo Antonio.

Tufano Raffaele nato il 29/09/1990 residente a Ottaviano difeso dall’avv. Monda Nicola.

Villacaro Paolo nato il 18/06/1970 residente a Baronissi difeso dall’avv. Torre Emiliano.