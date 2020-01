Capodanno nel sangue a Poggiomarino: muore un uomo, grave il figlioletto

By

Si è chiuso nel sangue il 2019 a Poggiomarino, dove un gravissimo incidente ha segnato la fine del vecchio anno. Un uomo, G. O. di 47 anni, è morto in un incidente avvenuto in via Turati, mentre il figlioletto è rimasto gravemente ferito e si trova ora ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. L’auto della vittima, una Fiat 500L, si è ribaltata sul cosiddetto “stradone” e l’uomo sarebbe morto sul colpo.

L’incidente mortale si è verificato poco dopo le 21,30 su un’arteria che nel tempo ha visto davvero tropo sangue, rivelandosi ancora una strada maledetta. Il veicolo si è ribaltato schiacciandosi sulla parte superiore. Sul posto le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco che hanno estratto il bambino ferito ed il corpo del papà senza vita. Sul sinistro indagano i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.