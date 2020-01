Camion per il carico sull’A3 tra Torre e Pompei: due auto si tamponano a forte velocità

Un camion ha perso questa mattina il carico sull’A3 Napoli-Salerno tra gli svincoli di Torre Annunziata Sud e Pompei. Due automobili che erano dietro al mezzo pesante sono riuscite a non finire sugli imballaggi caduti sull’asfalto finendo però per tamponarsi a forte velocità. Secondo quanto appreso i conducenti dei veicoli non avrebbero riportato gravi feriti ma il traffico è rimasto a lungo bloccato per consentire i soccorsi ed il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE