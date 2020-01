Boscoreale terrorizzata, Teresa è scomparsa a 14 anni: «Era uscita per andare a scuola»

Molta paura e ansia a Boscoreale per la scomparsa di Teresa Cimmino, la 14enne di Boscoreale sparita da questa mattina. La ragazza è uscita di casa alle 7,20 per recarsi a scuola, al liceo classico Caccioppoli di Scafati. Ma la ragazza non è mai entrata nell’istituto ed i tentativi della famiglia di contattarla sono risultati inutili. Teresa è di corporatura esile, con capelli ed occhi di colore castano. Non soffre di patologie gravi. Al momento della scomparsa indossava abiti neri e occhiali da vista di color osso. I genitori hanno denunciato la scomparsa nel pomeriggio e i carabinieri della stazione di Boscoreale si sono immediatamente messi alla ricerca della ragazza.

