Boscoreale, scooter contro auto: ferita una ragazza al Piano Napoli

In sella allo scooter hanno tamponato un’auto: ferita una ragazza che viaggiava dietro con fidanzato. L’incidente si è verificato poco dopo le 13.15 in via Passanti Scafati a Boscoreale. La giovane era sullo scooter guidato dal suo fidanzato, quando hanno tamponato una Lancia Ypsilon che stava svoltando a sinistra in direzione Piano Napoli. Nell’impatto con l’auto, i due giovani sono stati sbalzati dalla moto cadendo sull’asfalto: il conducente dello scooter non ha riportato alcuna ferita. La ragazza, invece, che indossava il casco, è rimasta a terra, dolorante ma fortunatamente cosciente. All’arrivo dei soccorsi, è stata sistemata sull’ambulanza e, accompagnata dal fidanzato che le faceva coraggio e la confortava, è stata trasportata in ospedale: qui i medici l’hanno sottoposta ai primi controlli escludendo conseguenze gravi. A dare la notizia è l’edizione del Roma oggi in edicola.

La giovane donna che era invece alla guida dell’auto contro la quale è finito lo scooter con in sella i due ragazzi, si è subito fermata e ha contribuito a chiamare i soccorsi: la signora, che si trovava in auto insieme alla madre, è apparsa visibilmente sotto shock, poi però si è ripresa quando si è resa conto che la giovane sullo scooter non aveva riportato conseguenze gravi dall’impatto contro l’autovettura.