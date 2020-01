Bar del Vesuviano ruba la corrente, in carcere 23enne boschese

By

Bar caffetteria allacciata illecitamente alla rete elettrica a Torre Annunziata. In carcere un 23enne, titolare dell’esercizio commerciale. I finanzieri della locale Compagnia hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di eludere un possibile accertamento da parte della pattuglia azionando un pulsante che avrebbe consentito di ripristinare il regolare funzionamento del misuratore di corrente. Le Fiamme Gialle hanno riscontrato che l’ingegnosa metodologia fraudolenta consisteva nell’applicazione di un cavo elettrico e di un interruttore che avevano lo scopo di consentire l’erogazione diretta di energia azzerando di fatto la lettura dei consumi. Per smascherare il raggiro è stato necessario anche abbattere parzialmente il muro all’interno del quale era stato cementato l’artifizio. La manomissione del contatore aveva consentito, nel tempo, un furto di oltre 66mila Kwh, per un valore totale di 11.600 euro.