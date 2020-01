Auchan di Nola verso la chiusura definitiva, nuova protesta dei lavoratori

La metà dei lavoratori degli Auchan della Campania rischia il posto di lavoro. In pratica uno su due. Una delegazione di lavoratori e sindacalisti è stata ieri in Regione Campania per portare avanti le proprie istanze e cercare di aprire un tavolo per scongiurare lo spauracchio del licenziamento. Un 2020 che per i dipendenti Auchan comincia tutto in salita. In Campania ci sono quattro Auchan -Mugnano, Giugliano, Nola e Pompei- con 800 dipendenti totali di cui 400 a rischio. L’ipermercato di Nola, in particolare, rischia la chiusura definitiva.

«Ho incontrato una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali Auchan dei siti di Mugnano, Giugliano e Nola che mi hanno esposto l’intricata vicenda relativa alla cessione dei supermercati ed ipermercati Auchan a Conad che vede in Italia a rischio 3100 persone – racconta Daniele – I tentativi di confronto con l’azienda, fin qui provati, non hanno sortito risultati. Intanto, – prosegue Daniele – i lavoratori hanno già organizzato due scioperi e sono in attesa di conoscere la propria sorte. Ci troviamo di fronte all’ennesimo danno a carico dei lavoratori della grande distribuzione di cui già in passato mi sono occupato, segnalandone il totale stato di abbandono anche a causa della assenza, all’interno dei contratti, della clausola di salvaguardia. La politica regionale non può permettere un tale danno sociale a carico della nostra regione, bisogna intervenire e farlo urgentemente, per questo – conclude il consigliere – mi sono già attivato per far convocare, il prima possibile, un tavolo di confronto regionale, presenterò, inoltre, una mozione sul tema e solleciterò anche il Partito Democratico ad intervenire affinché, in sinergia si possa tutti provare a risollevare le sorti dei 400 lavoratori coinvolti».