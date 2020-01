Altro incidente tra San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino, gravissimo un motociclista

By

Ancora un incidente sullo “stradone” già teatro del sinistro mortale nella notte di San Silvestro. Stavolta l’impatto si è verificato sul territorio di San Giuseppe Vesuviano, in via Martiri di Nassriya, a qualche chilometro di distanza dal punto dove è deceduto il povero Giuseppe Orbuso. Nell’incidente è rimasto ferito in maniera gravissima un motociclista.

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio. A scontrarsi una moto Enduro ed una Ford Fiesta. Il giovane centauro è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, ma poi è stato subito trasferito presso un centro più attrezzato viste le condizioni considerate a rischio. Sul posto la polizia municipale di San Giuseppe Vesuviano che sta ascoltando il conducente dell’utilitiaria.