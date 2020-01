Addio Sebastiano, domani i funerali del 25enne di Terzigno morto nell’incidente

L’ultimo saluto nel giorno in cui avrebbe compiuto 25 anni. Domani sarà il giorno del dolore per Terzigno e per la famiglia di Sebastiano Guidone. Doveva essere una festa, invece e purtroppo ci saranno solo lacrime. Domani 11 gennaio, dunque, il rito funebre partirà dalla casa di via Boccia per celebrare il funerale nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Oggi dunque la salma sarà liberata e consegnata già in serata alla famiglia. Continuano intanto le indagini per accertare le eventuali responsabilità in merito all’incidente in cui il giovane ha perso la vita. Lo schianto è avvenuto sull’A16 tra la sua auto ed un camion di bibite. Poi l’incendio che ha causato la terribile morte.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE