Acqua nelle fondamenta, i palazzi rischiano di crollare: isolato evacuato nel Vesuviano

Ancora una volta alla ribalta l’emergenza abitazioni a Torre Annunziata. Un isolato del Parco Penniniello è stato infatti sgomberato per la presenza di acqua nelle fondamenta. Alcuni residenti della zona hanno chiamato i vigili del fuoco che, una volta sul posto hanno effettivamente riscontrato delle infiltrazioni d’acqua nelle fondamenta, come segnalato dai residenti, infiltrazioni che mettono a rischio la stabilità dello dell’edificio. Nella zona interessata dal problema, si sono poi recati anche Emanuela Cirillo, assessore al patrimonio, e Nunzio Ariano, dirigente dell’Ufficio tecnico. Lo scopo era ascoltare dalla viva voce dei cittadini della zona i problemi delle abitazioni. Con i due esponenti del Comune c’erano i vigili urbani mentre polizia e i carabinieri controllavano la zona. Infine sono arrivati i tecnici della Gori, per chiudere le utenze permettere l’avvio degli interventi di riparazione e manutenzione delle condotte idriche.