A caccia in pieno Parco del Vesuvio, 42enne di Ottaviano denunciato

Ancora cacciatori irregolari nel Vesuviano. Accade di nuovo a Ottaviano, in contrada San Severino dove la Forestale ha denunciato un 42enne del posto in possesso 40 cartucce a piombo spezzato nascoste nelle immediate in un rudere di sua proprietà, probabilmente utilizzate dai bracconieri per abbattere volatili. L’uomo ha provato a sfuggire tra fitta vegetazione ma dopo poco è stato bloccato dalle forze dell’ordine.

