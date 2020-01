A bordo di auto rubata a San Giuseppe Vesuviano feriscono una donna di Boscoreale

A tutta velocità in via Passanti tra Scafati e Boscoreale a bordo di una Fiat Punto risultata rubata a San Giuseppe Vesuviano. Ad avere la peggio è stata una 29enne di Boscoreale rimasta ferita nell’incidente. Ricoverata all’ospedale di Nocera Inferiore, la giovane donna non è in pericolo di vita. Adesso continuano le ricerche delle due persone che erano nel veicolo e che sono poi scappate dopo il sinistro provocato. Dalle immagini delle telecamere si è riusciti a risalire alla vettura, risultata rubata nei giorni scorsi a San Giuseppe Vesuviano. Continuano le indagini per identificare i due uomini in auto.

