Vasto incendio a Pompei, il fumo invade anche l’A3

Incendio all’altezza di Pompei sull’A3 Napoli-Salerno nel pomeriggio di oggi. Le fiamme sono divampate in un terreno proprio nei pressi dell’arteria, causando una fitta colonna di fumo nero che si è levata verso il cielo, rendendo in alcuni tratti anche difficoltosa al visuale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri, con l’aiuto di un’autobotte, hanno lavorato per domare il rogo divampato in prossimità della strada, a pochissimi metri dalla carreggiata, estinguendo in breve tempo le fiamme.

